«Я блондинка»: Максим Виторган рассказал о попадании в «глупую ситуацию»

В одной из последних публикаций в соцсети Максим Виторган обнародовал фото на фоне автомобиля с протянутой рукой, указывающей куда-то вдаль. В подписи к посту артист констатировал, что чувствует себя блондинкой в «плохом понимании термина», попадающей в «глупые и курьёзные ситуации». На протяжение последнего месяца Виторган постоянно находился дома, соблюдая режим самоизоляции, и из-за этого «оторвался от реальности». Выехав на авто впервые за много дней, артист остановился посередине пути, так как закончилось топливо в баке.Максим Виторган отметил, что попадать в столь непредвиденную ситуацию и уговаривать свою машину «протянуть ещё чуть-чуть до заправки» ему никогда не доводилось. Однако и в этом случае он не теряет оптимизма, говоря, что «глупость – короткий путь к счастью», поэтому выбранное направление может в итоге оказаться верным.