Екатерина Варнава о расставании с Константином Мякиньковым: «Любовь переросла в сестринские отношения»
Екатерина Варнава впервые после долгого молчания рассказала Ксении Собчак о расставании с Константином Мякиньковым. Пара прожила в гражданском браке около шести лет, но с годами страстная любовь переросла в сестринские отношения.
Варнава давно перестала радовать фанатов снимками с возлюбленным. На вопросы о замужестве актриса старалась не отвечать, но в разговоре с Собчак призналась, что роман закончился год назад. Что касается совместного выхода в свет, то это дань дружбе.
Звезда считает, что свадьба уже ничего не изменит. Возможно, нужно было раньше подумать о детях. Сейчас артистке сложно стать матерью без отказа от карьеры, но на это она пойти не может.
Варнава давно перестала радовать фанатов снимками с возлюбленным. На вопросы о замужестве актриса старалась не отвечать, но в разговоре с Собчак призналась, что роман закончился год назад. Что касается совместного выхода в свет, то это дань дружбе.
«Мы с моим дорогим Константином Сергеевичем сохранили теплые отношения после расставания. В арендованной мной квартире нет мужских вещей. От бывшего осталась только собака. Все, мы разъехались! Нет, никакой измены не было, просто мы стали относиться друг к другу по-родственному. Еще мне не нравилась Костина безынициативность и слабость», - рассказала Варнава в передаче «Осторожно, Собчак.
Звезда считает, что свадьба уже ничего не изменит. Возможно, нужно было раньше подумать о детях. Сейчас артистке сложно стать матерью без отказа от карьеры, но на это она пойти не может.