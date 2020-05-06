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Екатерина Варнава о расставании с Константином Мякиньковым: «Любовь переросла в сестринские отношения»

Екатерина Варнава впервые после долгого молчания рассказала Ксении Собчак о расставании с Константином Мякиньковым. Пара прожила в гражданском браке около шести лет, но с годами страстная любовь переросла в сестринские отношения.
Екатерина Варнава о расставании с Константином Мякиньковым: «Любовь переросла в сестринские отношения»

Варнава давно перестала радовать фанатов снимками с возлюбленным. На вопросы о замужестве актриса старалась не отвечать, но в разговоре с Собчак призналась, что роман закончился год назад. Что касается совместного выхода в свет, то это дань дружбе.
«Мы с моим дорогим Константином Сергеевичем сохранили теплые отношения после расставания. В арендованной мной квартире нет мужских вещей. От бывшего осталась только собака. Все, мы разъехались! Нет, никакой измены не было, просто мы стали относиться друг к другу по-родственному. Еще мне не нравилась Костина безынициативность и слабость», - рассказала Варнава в передаче «Осторожно, Собчак.

Звезда считает, что свадьба уже ничего не изменит. Возможно, нужно было раньше подумать о детях. Сейчас артистке сложно стать матерью без отказа от карьеры, но на это она пойти не может.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:32

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