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Филипп Киркоров получил отрицательные результаты проведённого членам его семьи теста на коронавирус

Отечественный эстрадный исполнитель и продюсер Филипп Киркоров недавно инициировал проведение теста на коронавирус COVID-19 для членов своей семьи. Уже сегодня певец рассказал о полученных отрицательных результатах анализа.
Филипп Киркоров получил отрицательные результаты проведённого членам его семьи теста на коронавирус

В одной из недавних публикаций в соцсети Филипп Киркоров показал небольшой ролик, в кадрах которого одетый в защитный костюм медик берёт образцы из слизистых носа и ротовой полости для определения вероятного инфицирования коронавирусом. Сначала процедуру сделали самому «королю российской эстрады», затем его детям – сыну Мартину и дочери Алле-Виктории, отцу Бедросу Киркорову и даже домработнице. О результатах теста певец обещал сообщить чуть позже, что и сделал впоследствии, рассказав об отрицательных показателях, то есть отсутствии заражения COVID-19, пишет «МК».

Причину решения относительно проведения тестирования Киркоров так и не озвучил. Возможно, к действию его подтолкнуло недавнее празднование дня рождения в другу друзей и знакомых. 30 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 53 года, а чуть позже стало известно, что на небольшой вечеринке, организованной именинником, присутствовали не только члены семьи, но и некоторые друзья, в числе которых, к примеру, певица Ани Лорак и телеведущий Андрей Малахов.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:12

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