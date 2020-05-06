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Названы особенности пистолета-пулемета Шпагина

Пистолет-пулемет Шпагина в годы Великой отечественной войны заслужил уважение от красноармейцев, которые называли его «Папаша». В СМИ рассказали об особенностях советского ППШ образца 1941 года.

ППШ удалось сместить с производства пистолет-пулемет Дегтярева, который стоял на вооружении Красной армии еще с 1935 года, благодаря значительной простоте сборки. Выпуск этого оружия можно было запустить на любых гражданских заводах, поскольку создание комплектующих не требовало ни высокой квалификации рабочих, ни высокоточных измерительных приборов, ни специального оборудования. Разработка Шпагина также была идеальным средством для ведения боя в городских условиях, имеющаяся в распоряжении пехотинцев танкового десанта.

Темп стрельбы пистолета-пулемета — тысяча выстрелов за 60 секунд. В магазин помещалось 35 боеприпасов калибра 7,62-мм. Вторая мировая война продемонстрировала, что круглая форма магазина не была удобной, поэтому в 1942 году появилась версия с аналогом коробчатого типа. Хотя полигонные испытания и технологическая оценка ППШ завершилась в ноябре 1940 года, массовое производство началось лишь в 1941 году. Вопреки распространенному мнению, наиболее популярным оружием среди красноармейцев была винтовка Мосина, тираж которой составил более 12 миллионов образцов.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:19

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