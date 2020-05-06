Салливан рассказал о мнении Трампа по поводу саммита «ядерной пятерки»

«Насколько мне известно, сейчас Вашингтон детально прорабатывает организационную составляющую саммита. В течение последнего месяца РФ по аналогичному вопросу связывалась с американской стороной на разных уровнях», - заявил посол США в РФ.





27 апреля Москва выразила надежду на проведение очного саммита, но не смогла назвать дату встречи. 30 числа инсайдеры сообщили о разногласиях, возникших при разработке повестки заседания Совбеза ООН. Оказалось, что наступлению перемирия мешают подходы некоторых стран по обстановке в конфликтных регионах.