Салливан рассказал о мнении Трампа по поводу саммита «ядерной пятерки»
Джон Салливан рассказал Владимиру Путину о мнении Дональда Трампа по поводу саммита «ядерной пятерки». Оказалось, президент США поддерживает встречу представителей КНР, Франции, Великобритании, РФ.
27 апреля Москва выразила надежду на проведение очного саммита, но не смогла назвать дату встречи. 30 числа инсайдеры сообщили о разногласиях, возникших при разработке повестки заседания Совбеза ООН. Оказалось, что наступлению перемирия мешают подходы некоторых стран по обстановке в конфликтных регионах.
«Насколько мне известно, сейчас Вашингтон детально прорабатывает организационную составляющую саммита. В течение последнего месяца РФ по аналогичному вопросу связывалась с американской стороной на разных уровнях», - заявил посол США в РФ.
27 апреля Москва выразила надежду на проведение очного саммита, но не смогла назвать дату встречи. 30 числа инсайдеры сообщили о разногласиях, возникших при разработке повестки заседания Совбеза ООН. Оказалось, что наступлению перемирия мешают подходы некоторых стран по обстановке в конфликтных регионах.
Политика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:07