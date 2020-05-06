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Российский Су-34 удивил аналитиков Sohu

Эксперты издания Sohu оценили российский истребитель Су-34, назвав его «крылатым бойцом». По мнению китайских аналитиков, борт доказал мощь и эффективность на деле.

«В США многие военные эксперты сходятся на мнении, что Су-34 является лучшим крылатым бойцом благодаря маневренности и повышенной грузоподъемности до 8 тонн. Не все истребители могут похвастаться аналогичными характеристиками. Борт без дозаправки может пролететь расстояние в 4 тысячи километров. Скорость полета при этом достигает 1,9 тысячи километров в час», - отметили аналитики Sohu.

Су-34 предназначается не только для ударов по воздушным целям, но и для атаки наземных объектов. В свое время он был испытан в боях, находясь на вооружении в Сирии. Борт отлично показал себя в ходе выполнения реальных операций, за что был высоко оценен специалистами из США.

Эксперты Sohu также отметили, что Су-34 сломал стереотипы западных аналитиков по поводу отношения российских конструкторов к комфорту пилота. Самолет получил удобную кабину, напоминающую гражданские авиалайнеры. Невысокие летчики в ней могут даже встать в полный рост. Расположение кресел капитана и второго пилота дает возможность постоянно находиться в визуальном контакте. Китайские специалисты пришли к выводу, что Су-34 ориентирован на применение в ВВС России, а не на экспорт.

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Политика
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:54

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