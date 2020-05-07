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Россияне отмечают Евсеев день и Пролетье: Названы традиции и что нельзя делать в праздник

7 мая верующие отмечают Евсеев день. В праздник принято почитать мученика Евсевия Никомидийского и соблюдать ряд запретов.
Россияне отмечают Евсеев день и Пролетье: Названы традиции и что нельзя делать в праздник

Евсевий являлся одним из присутствовавших при мучениях Георгия Победоносца. Его несгибаемость лицезрели около 40 человек, уверовавших в Иисуса Христа. Стоящий во главе Римской империи Диоклетин, признававший только язычество, бросил христиан в темницу. За отказ принести жертвы идолам узников запытали до смерти раскаленными железными прутьями. В завершении экзекуции им отрубили головы.

В Евсеев день нельзя начинать утро, не выпив три глотка святой воды. Ей же нужно умыться и избавиться от маеты, гнущей людей к земле. Не рекомендуется пускать в дом незнакомцев, которые могут принести злость, раздражение и агрессию. Если человек каким-то образом успел зайти в жилище, лучше вежливо его выпроводить. Запрещено спать на использованном и не выглаженном белье.

7 мая – последний день для сева овса. После него наступают две недели ночных заморозков. В праздник принято много работать и хорошо отдыхать. В древности люди собирались на улице, устраивали небольшие концерты, играли на музыкальных инструментах, водили хороводы, играли.

Если сегодняшний день выдастся дождливым, то лучше не заниматься посадками. Золотой закат укажет на отсутствие осадков в ближайшие дни. При нашествии комаров фермеры радуются, поскольку они предвещают сбор богатого урожая.

7 мая славяне отмечали также Пролетье или приход лета. Люди проводили обряды, пробуждающие землю от спячки и дарующие здоровье. В честь Майи Златовласки, являющейся Матерью всех богов, народ разжигал священный огонь. Вечером девушки собирались в группы и гадали на суженного.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 00:00

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