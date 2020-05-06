MediaTek презентовала новый процессор Helio G85





Днями ранее в Тайване состоялась официальная презентация смартфона Redmi Note 9, за работу которого отвечает платформа Helio G85. Лишь теперь представители MediaTek раскрыли технические характеристики чипсета. В состав разработки включили графическую карту Arm Mali-G52 с частотой 1 ГГц, а также ряд усовершенствований HyperEngine, которые предоставят поддержку требовательных игр на смартфонах. Отличия от предыдущего Helio G80 минимальны: оба продукта имеют два ядра Cortex-A75 с частотой до 2,0 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц.Комплектация Helio G85 также содержит сотовый модем 4G с поддержкой Cat-7 DL/Cat-13 UL, контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5.0, а также приёмник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС/Beidou/Galileo. Переключение между сетями отнимает всего 13 мс – этого достаточно для обеспечения бесперебойного соединения. Кроме прочего, процессор обеспечивает поддержку экранов с разрешением Full HD+, двойных модулей на 16+16 млн пикселей, задних 48-мегапиксельных камер, ОЗУ LPDDR4x объемом до 8 Гб, флеш-накопителей eMMC 5.1 и FM-радио.