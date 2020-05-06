В WhatsApp появился бот для проверки новостей про коронавирус на правдивость
В WhatsApp появился чат-бот, проверяющий новости о коронавирусе на правдивость. В нем имеется база из 4 тысяч публикаций о COVID-19, по которым можно сверить данные.
Разработкой бота занималась организация International Fact-checking Network. По данным Digital Trends, он дает возможность не только оценить новости, но и пополнить базу проверенными или государственными источниками. Пользователю необходимо просто написать ключевое слово из заголовка, по которому будет проверена публикация.
Также чат-бот может проверять данные об эффективности методики лечения или профилактики коронавируса. Если публикация относится к непроверенным слухам, алгоритм сразу же оповестит об этом пользователя. Бот ежедневно обновляет информацию о работе над вакциной, актуальные новости о COVID-19 и статистику по странам.
Для использования чат-бота достаточно просто добавить его в контакты и активировать, отправив любое сообщение. Пока он работает только на английском языке, но International Fact-checking Network планирует в будущем адаптировать его и для других стран. Основой для базы данных также служат публикации изданий из США и Великобритании.
Разработкой бота занималась организация International Fact-checking Network. По данным Digital Trends, он дает возможность не только оценить новости, но и пополнить базу проверенными или государственными источниками. Пользователю необходимо просто написать ключевое слово из заголовка, по которому будет проверена публикация.
Также чат-бот может проверять данные об эффективности методики лечения или профилактики коронавируса. Если публикация относится к непроверенным слухам, алгоритм сразу же оповестит об этом пользователя. Бот ежедневно обновляет информацию о работе над вакциной, актуальные новости о COVID-19 и статистику по странам.
Для использования чат-бота достаточно просто добавить его в контакты и активировать, отправив любое сообщение. Пока он работает только на английском языке, но International Fact-checking Network планирует в будущем адаптировать его и для других стран. Основой для базы данных также служат публикации изданий из США и Великобритании.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:26