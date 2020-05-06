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Новый внедорожник Haval H5 не получит привычный рычаг КПП

Подразделении компании Great Wall Motors, специализирующееся на выпуске кроссоверов и внедорожников, тестирует ультрасовременную вариацию модели Haval H5. Как сообщают сетевые источники, авто не получит привычный рычаг КПП, а вместо него водителям предложат шайбу с расположенной на ней кнопкой стояночного тормоза.
Новый внедорожник Haval H5 не получит привычный рычаг КПП

В конце апреля текущего года на российском рынке появились три комплектации внедорожника Haval H5 2010 модельного года и примерно в то же время в Поднебесной разработчики начали тестировать самую современную вариацию данного авто в стиле ретро, но с цифровыми «фишками» в салоне. Среди них, к примеру, отсутствие привычного каждому водителю рычага КПП и наличие нетипичной шайбы. Также в салоне появятся сразу 3 дисплея. Первый, самого большого размера, разместится на центральной консоли, два других – перед водительским местом. Предполагается, что в этой модели внедорожника от Haval впервые будет присутствовать АКПП.

Подробности технических характеристик грядущей новинки производителем не озвучиваются, поэтому базируются в основном на слухах и «утечках». Ожидается, что новый полноприводный Haval H5 под капотом оснастят 2-литровым турбодвигателем Mitsubishi, а относительно даты премьеры называют сентябрь-ноябрь, то есть одно из мотор-шоу – в Гуанчжоу или Пекине.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:38

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