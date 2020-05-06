Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной болезни

«Татьяна Алексеевна до конца наших дней останется в сердцах поклонников воплощением женственности, красоты, сердечности, таланта, интеллигентности», - говорится в сообщении.





Паркина начала заниматься вокалом в раннем детстве. Обучение не прошло даром и пригодилось актрисе во время учебы на курсе Макаровой и Герасимова при ВГИКе. В своей дипломной работе будущая звезда исполнила романс.Паркина активно снималась в кино и гастролировала с музыкальным ансамблем. Широкую известность ей принесла работа в картине Бориса Дурова «Не могу сказать прощай».