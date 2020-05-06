АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной болезни

6 мая скончалась любимая российским зрителям Татьяна Паркина. Жизнь 68-летней актрисы, сыгравшей в «Зависти богов» и «Не могу сказать прощай», оборвалась после продолжительной, но скрываемой от общественности болезни. Трагические новости сообщили представители Союза кинематографистов России.
Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной болезни

Паркина начала заниматься вокалом в раннем детстве. Обучение не прошло даром и пригодилось актрисе во время учебы на курсе Макаровой и Герасимова при ВГИКе. В своей дипломной работе будущая звезда исполнила романс.

Паркина активно снималась в кино и гастролировала с музыкальным ансамблем. Широкую известность ей принесла работа в картине Бориса Дурова «Не могу сказать прощай».
«Татьяна Алексеевна до конца наших дней останется в сердцах поклонников воплощением женственности, красоты, сердечности, таланта, интеллигентности», - говорится в сообщении.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представитель ВОЗ Владимир Позняк: Качественный сон полезен в период…
Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной…
Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах…
Вдова Коби Брайанта в свой день рождения прочитала последнее любовное письмо от…
Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19…
Министр культуры Ольга Любимова заразилась…
Hyundai обновил внедорожник Hyundai…
В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом…
Мурашко: В России около 4 тысяч тяжелых пациентов с…
Apple выпустила обновленную прошивку для AirPods…
Уставшая от самоизоляции Марина Зудина хочет оказаться в Нью-Йорке или…
Volvo отзывает около 10 тысяч автомобилей в…
Ксения Шаповал рассталась с Владом Кадони из-за его…
Илон Маск получил премию благодаря финансовому успеху…
"Не получила 15 миллионов": Екатерина Варнава рассказала о финансовых потерях из-за…
Медики рассказали об опасности злоупотребления…
"Расти смелым, уверенным и рассудительным мужчиной": Григорий Лепс поздравил сына Ивана с…
В Набережных Челнах благодаря капающей с потолка крови в квартире удалось обнаружить труп…
"Жду результатов мазков": Татьяна Васильева рассказала о самочувствии после подозрения на…
В ВОЗ дали рекомендации по правильному выходу из…
Звезда сериала «Бедная Настя» Петр Красилов обратился в больницу с подозрением на…
Эксперт рассказал, почему США не хотят брать Россию в лунный…
Дарья Мельникова получила контузию на съемках фильма «Крепкая…
В Хорватии обнаружили древнеримскую…
Милена Безбородова высказалась о симпатии Татьяны Строковой к Алексею…
Светлана Немоляева «остудила» страсть сына к Амалии…
В Новосибирске смонтируют самую мощную в РФ магнито-импульсную…
Синди Кроуфорд в полотенце показала морщинистую…
Просмотреть все новости