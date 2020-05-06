Евгений Цыганов впервые опубликовал фото сына от Юлии Снигирь





На фотографии Федор лежит на диване, сложив руки под голову. Подписчики Цыганова отметили, что его сын выглядит так же задумчиво, как и отец в образах из фильмов. Сам артист решил не комментировать снимок. По поводу сходства ребенка с родителями мнения фанатов разделились. Некоторые заметили общие черты Федора с его матерью Юлией Снигирь. Внимание других привлек взгляд ребенка, очень напоминающий Цыганова.Актеры долгое время скрывали от прессы и поклонников своего сына. В марте Снигирь впервые обнародовала снимок Федора. Цыганов до последнего не публиковал снимки с сыном, которому в минувшем году исполнилось 4 года.Артист является отцом в общей сложности восьмерых детей. Семерых из них родила его гражданская супруга Ирина Леонова. Цыганов старается проводить время со старшими детьми даже на самоизоляции, периодически приезжая к ним в гости.