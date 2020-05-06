Евгений Цыганов впервые опубликовал фото сына от Юлии Снигирь
Евгений Цыганов впервые обнародовал снимок с сыном Федором от супруги Юлии Снигирь. Поклонники актера в Instagram начали спорить, на кого из родителей их чадо похож больше.
На фотографии Федор лежит на диване, сложив руки под голову. Подписчики Цыганова отметили, что его сын выглядит так же задумчиво, как и отец в образах из фильмов. Сам артист решил не комментировать снимок. По поводу сходства ребенка с родителями мнения фанатов разделились. Некоторые заметили общие черты Федора с его матерью Юлией Снигирь. Внимание других привлек взгляд ребенка, очень напоминающий Цыганова.
Актеры долгое время скрывали от прессы и поклонников своего сына. В марте Снигирь впервые обнародовала снимок Федора. Цыганов до последнего не публиковал снимки с сыном, которому в минувшем году исполнилось 4 года.
Артист является отцом в общей сложности восьмерых детей. Семерых из них родила его гражданская супруга Ирина Леонова. Цыганов старается проводить время со старшими детьми даже на самоизоляции, периодически приезжая к ним в гости.
На фотографии Федор лежит на диване, сложив руки под голову. Подписчики Цыганова отметили, что его сын выглядит так же задумчиво, как и отец в образах из фильмов. Сам артист решил не комментировать снимок. По поводу сходства ребенка с родителями мнения фанатов разделились. Некоторые заметили общие черты Федора с его матерью Юлией Снигирь. Внимание других привлек взгляд ребенка, очень напоминающий Цыганова.
Актеры долгое время скрывали от прессы и поклонников своего сына. В марте Снигирь впервые обнародовала снимок Федора. Цыганов до последнего не публиковал снимки с сыном, которому в минувшем году исполнилось 4 года.
Артист является отцом в общей сложности восьмерых детей. Семерых из них родила его гражданская супруга Ирина Леонова. Цыганов старается проводить время со старшими детьми даже на самоизоляции, периодически приезжая к ним в гости.