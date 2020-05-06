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Лариса Долина о съемках шоу «Маска»: «Дочь узнала меня с первых нот»

26 марта состоялся грандиозный финал шоу «Маска», в котором приняла участие Лариса Долина. Певица сообщила, что во время съемок шоу «дочь узнала её с первых нот», несмотря на костюм Оленя.

За главный приз в программе «Маска» соревновалось множество именитых артистов, которые выступали под скрытыми образами Оленя (Лариса Долина), Льва (Анатолий Цой), Попугая (Анна Плетнева) и Волка (Карина Кокс). Победу в конечном итоге присудили Цою, в то время как Долина заняла третье место. Лишь спустя два месяца создатели шоу раскрыли личности звезд. 64-летняя артистка признается, что первой её рассекретила дочь, а вот от друзей ей приходилось «шифроваться» до последнего момента.

Долина говорит, что съемки были довольно затруднительными из-за неудобных костюмов и масок, которые мешали дышать. «В шлеме очень маленькие отверстия для глаз, и сам он был далеко не легким», - добавила звезда. Хотя на этапе подготовки Долина испытывала неудобства, то когда приходило время выходить на сцену, вместе со всплеском адреналина исчезали все страхи и трудности. Исполнительница также огорчается тому, что ей не удалось получить кубок, сообщает СтарХит.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:59

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