Лариса Долина о съемках шоу «Маска»: «Дочь узнала меня с первых нот»





За главный приз в программе «Маска» соревновалось множество именитых артистов, которые выступали под скрытыми образами Оленя (Лариса Долина), Льва (Анатолий Цой), Попугая (Анна Плетнева) и Волка (Карина Кокс). Победу в конечном итоге присудили Цою, в то время как Долина заняла третье место. Лишь спустя два месяца создатели шоу раскрыли личности звезд. 64-летняя артистка признается, что первой её рассекретила дочь, а вот от друзей ей приходилось «шифроваться» до последнего момента.Долина говорит, что съемки были довольно затруднительными из-за неудобных костюмов и масок, которые мешали дышать. «В шлеме очень маленькие отверстия для глаз, и сам он был далеко не легким», - добавила звезда. Хотя на этапе подготовки Долина испытывала неудобства, то когда приходило время выходить на сцену, вместе со всплеском адреналина исчезали все страхи и трудности. Исполнительница также огорчается тому, что ей не удалось получить кубок, сообщает СтарХит.