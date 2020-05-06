«Прекрати разбрасывать носки»: Юлия Меньшова трогательно поздравила мужа с днем рождения

«Любимый! Во время нашего знакомства я не подозревала, что семейная жизнь подразумевает не только совместные радости и горести, но и учит чему-то новому. Смотря на тебя, я ловко усмиряла свой максимализм и сдерживала резкие суждения, училась внутреннему покою. Я восхищена, как ты играешь с детьми или продумываешь до мелочей наши путешествия, делая так, чтобы каждому было интересно. От восторга и любви у меня бегут мурашки. Будь здоров! Люблю! Счастлива быть твоей женой», - написала Меньшова.

Меньшова показала фанатам несколько семейных снимков, на которых ее благоверный запечатлен с ней, сыном и дочерью. 55-летний юбилей семья отметит в кругу родных, поскольку соблюдает режим самоизоляции.В конце поста актриса попросила Гордина не оставлять посуду около раковины. Звезда напомнила, что ее ставят вовнутрь, а носки убирают в корзину для грязного белья.