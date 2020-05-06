Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Ольга Любимова, занимающая пост министра культуры России, заразилась уханьским коронавирусом. Ситуацию прокомментировала ее пресс-секретарь Анна Усачева.
Врачи взяли у Любимовой анализы, подтвердившие их догадки – министр заразилась КВИ. Состояние чиновницы стабильное, поэтому она лечится дома и продолжает работать в онлайн-режиме.
Ранее положительные тесты на COVID-19 получили Михаил Мишустин, Дмитрий Волков и Владимир Якушев.
Врачи взяли у Любимовой анализы, подтвердившие их догадки – министр заразилась КВИ. Состояние чиновницы стабильное, поэтому она лечится дома и продолжает работать в онлайн-режиме.
«Болезнь протекает легко, поэтому на данный момент вопрос о госпитализации не стоит», - цитирует Telegram-канал «360» Усачеву.
Ранее положительные тесты на COVID-19 получили Михаил Мишустин, Дмитрий Волков и Владимир Якушев.
Политика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:59