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Renault привезет в Россию обновленный Kaptur

Компания Renault намерена начать продажи обновленного кроссовера Kaptur в России. Автомобиль должен появиться на рынке РФ в первой половине текущего года.

В пресс-центре французской компании сообщили, что новая версия Kaptur получит модульную платформу. Также изменения затронут салон, который станет немного объемнее за счет суженной торпеды. Модель должна получить систему полного привода на основе искусственного интеллекта в бортовом компьютере. Подвеска благодаря ПО будет адаптироваться под разные типы дорожного покрытия.

Renault Kaptur будет работать на основе мотора на 1,3 литра с мощностью в 150 лошадиных сил. Вместе с ним установят АКПП X-Tronic нового поколения на 7 передач. Детальная информация о технических характеристиках кроссовера будет обнародована непосредственно перед его выходом на рынок.

Renault также анонсировала обновление кроссовера Kadjar, который должен поступить в продажу во второй половине следующего года. Модель будет построена на принципиально новой платформе. Серия будет состоять не только из транспортных средств с бензиновым мотором, но и из нескольких гибридных вариаций.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:16

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