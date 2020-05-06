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«Впервые у меня такая сидячка»: Владимир Винокур рассказал, чем занимается в период самоизоляции

Известный отечественный юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур рассказал, чем занимается в период соблюдения режима самоизоляции. Артист признался, что за десятки лет на сцене впервые столкнулся с подобной «сидячкой» дома.
«Впервые у меня такая сидячка»: Владимир Винокур рассказал, чем занимается в период самоизоляции

В недавнем эфире программы «У нас все дома» Владимир Винокур рассказал, что чётко придерживается режима самоизоляции и к нему в это время даже не ходят гости. Юморист всё время проводит в кругу семьи, с юмором отметив, что за покупками у них ходит тот, кого «жалко меньше всего» - дочь Анастасия, а вот он, жена и внук сидят дома. В период вынужденного «бездействия» артист занимается новым проектом – программой о прошлом, поэтому поднимает свои архивы, вспоминая старые тексты.

Владимир Винокур привык к активному образу жизни, постоянно выступая на сцене и ездя на гастроли, а потому даже во время «длительной сидячки» старается больше двигаться, чтобы «не превратиться в недвижимость». Артист осваивает имеющиеся в загородном доме тренажёры и пытается учиться балету под руководством дочери, выступающей в труппе Большого театра.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:45

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