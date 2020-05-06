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Преемник Nissan Terrano получил мотор от Renault Arkana

Преемник Nissan Terrano получил мотор от нового автомобиля марки Renault Arkana. В Индии кроссовер продается под брендом Kicks.
Преемник Nissan Terrano получил мотор от Renault Arkana

Инженеры Nissan разместили под капотом автомобиля экологичный мотор объемом на 1,33 литра, соответствующий стандартам BS6. Силовая установка соединена с вариатором, о чем индийские потребители мечтали полтора года.

На старте продаж водителям предлагался только вариант с агрегатом емкостью на 1,5 литра, генерирующим при крутящем моменте в 142 Нм отдачу в 106 «лошадей». Второй вариант предусматривал наличие дизельного турбированного мотора, выдающего мощность в 110 «лошадей». Установки сочетались с 5- и 6-МКПП.

Дизайн Nissan Kicks останется без изменений. В основе конструкции лежит платформа B0. Полноприводные модели не популярны в Индии, поэтому производитель поставляет сюда только переднеприводные кроссоверы.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:49

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