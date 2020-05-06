Преемник Nissan Terrano получил мотор от Renault Arkana
Преемник Nissan Terrano получил мотор от нового автомобиля марки Renault Arkana. В Индии кроссовер продается под брендом Kicks.
Инженеры Nissan разместили под капотом автомобиля экологичный мотор объемом на 1,33 литра, соответствующий стандартам BS6. Силовая установка соединена с вариатором, о чем индийские потребители мечтали полтора года.
На старте продаж водителям предлагался только вариант с агрегатом емкостью на 1,5 литра, генерирующим при крутящем моменте в 142 Нм отдачу в 106 «лошадей». Второй вариант предусматривал наличие дизельного турбированного мотора, выдающего мощность в 110 «лошадей». Установки сочетались с 5- и 6-МКПП.
Дизайн Nissan Kicks останется без изменений. В основе конструкции лежит платформа B0. Полноприводные модели не популярны в Индии, поэтому производитель поставляет сюда только переднеприводные кроссоверы.
Инженеры Nissan разместили под капотом автомобиля экологичный мотор объемом на 1,33 литра, соответствующий стандартам BS6. Силовая установка соединена с вариатором, о чем индийские потребители мечтали полтора года.
На старте продаж водителям предлагался только вариант с агрегатом емкостью на 1,5 литра, генерирующим при крутящем моменте в 142 Нм отдачу в 106 «лошадей». Второй вариант предусматривал наличие дизельного турбированного мотора, выдающего мощность в 110 «лошадей». Установки сочетались с 5- и 6-МКПП.
Дизайн Nissan Kicks останется без изменений. В основе конструкции лежит платформа B0. Полноприводные модели не популярны в Индии, поэтому производитель поставляет сюда только переднеприводные кроссоверы.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:49