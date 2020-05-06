Сергей Шойгу рассказал, как в России будут праздновать День Победы в условиях пандемии





По словам Сергея Шойгу, россияне смогут ощутить праздничную атмосферу во время мероприятий, посвященных 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По предварительной информации, хотя проведение парада возле Кремля отложили на более поздний период, программа авиационных маневров остается в силе. 9 мая стоит ожидать воздушных парадов не только в Москве, но и 47 других городах РФ, помимо отечественных военных баз за границей.Известно, что около 75 истребителей и геликоптеров пролетят общей группой, а на улицах населенных пунктов из специальных транспортных средств будут звучать поздравления и фронтовые песни. По словам министра обороны, предусмотрены также личные поздравления участников Второй мировой войны. Кроме того, к монументам погибших бойцов возложат цветы и отдадут все необходимые воинские почести. В память о героях в 19:00 по столичному времени будет действовать минута молчания по всей стране.