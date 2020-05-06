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Мурашко: В России около 4 тысяч тяжелых пациентов с коронавирусом

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России в настоящее время около 4 тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии. В реанимационных отделениях оказывают помощи примерно 1,2 тысячи больных.
Мурашко: В России около 4 тысяч тяжелых пациентов с коронавирусом

Также Мурашко отметил, что в РФ более 126 тысяч коек отведены специально для пациентов с COVID-19. Всего в России более 80 тысяч больных находятся под наблюдением с коронавирусом или с подозрением. Глава Минздрава подчеркнул, что в их число входят не только те, кто требует обязательного подключения к аппаратам ИВЛ.
«На изоляции в больницах находятся пациенты со сложным течением COVID-19. Речь идет не только о больных с затрудненным дыханием. Протезирование функций легких производится всем нуждающимся. Около 10 процентов от общего количества мест в больницах приходятся на пациентов с коронавирусом», - пояснил Мурашко.

Владимир Путин в течение нескольких дней должен подписать постановление о страховых выплатах для медработников. Мурашко рассказал и о работе над вакциной от COVID-19. Есть «некие обнадеживающие результаты», но пока специалисты готовят препарат, который будет работать во всех случаях.

В России на 6 мая зафиксировано около 166 тысяч случаев заражения коронавирусом. От последствий заболевания скончалось порядка 1,5 тысячи пациентов, сообщают РИА Новости.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:41

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