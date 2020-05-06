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Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах певицы

Беременная Саша Зверева рассказала, что ее мать не сможет присутствовать при родах. Причиной стал карантин, разлучивший близких людей.
Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах певицы

Зверева узаконила отношения с жителем США Даниэлем в феврале, а уже через месяц рассказала о своей беременности. Бывшая солистка группы «Демо» скрывала свое «интересное положение» для защиты плода от негативной энергии.
«Во время беременности я стала чувствовать эмоциональную нестабильность. Иммунитет падает, но малышу ничего не угрожает», - рассказала Зверева в Instagram.

Певица не стала называть пол ребенка, но отметила, что члены ее семьи прогнозируют появление на свет девочки. Артистка хочет рожать в США, но ее мать, улетевшая в Россию последним рейсом, вряд ли успеет вернуться. Несмотря на это, Зверева рада воссоединению родителей.

Фолловеры рекомендовали знаменитости не грустить и не волноваться по поводу предстоящих родов и расставания. После карантина ситуация в мире стабилизируется и наступит долгожданная встреча с близкими.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:13

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