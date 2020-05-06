Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах певицы

«Во время беременности я стала чувствовать эмоциональную нестабильность. Иммунитет падает, но малышу ничего не угрожает», - рассказала Зверева в Instagram.

Зверева узаконила отношения с жителем США Даниэлем в феврале, а уже через месяц рассказала о своей беременности. Бывшая солистка группы «Демо» скрывала свое «интересное положение» для защиты плода от негативной энергии.Певица не стала называть пол ребенка, но отметила, что члены ее семьи прогнозируют появление на свет девочки. Артистка хочет рожать в США, но ее мать, улетевшая в Россию последним рейсом, вряд ли успеет вернуться. Несмотря на это, Зверева рада воссоединению родителей.Фолловеры рекомендовали знаменитости не грустить и не волноваться по поводу предстоящих родов и расставания. После карантина ситуация в мире стабилизируется и наступит долгожданная встреча с близкими.