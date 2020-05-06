Вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, можно ли заразиться коронавирусом COVID-19 через заказанную на дом еду





Специалист считает, что при употреблении заказанной из кафе или ресторанов пищи риск заражения коронавирусом COVID-19 очень небольшой, так как персонал по большей части не нарушает установленные нормы и требования. Людям, которые опасаются инфицирования, вирусолог рекомендует поддавать доставленные на дом готовые блюда повторной термической обработке, но в этом случае придётся отказаться от холодных закусок, которые не разогреваются в микроволновой печи или же на сковороде. Сергей Нетёсов также отметил, что для минимизации рисков боящимся заражения COVID-19 он бы рекомендовал перейти на приготовление пищи в домашних условиях, хотя и это не является 100-процентной гарантией безопасности.Самостоятельное приготовление пищи, по мнению вирусолога, менее опасно, чем заказ готовых блюд. Однако и в этом случае не исключается заражение коронавирусом, так как для покупки продуктов нужно идти в магазин, а некоторые люди пренебрегают правилами, нарушая рекомендованную в период пандемии COVID-19 дистанцию или не надевая маски, респираторы и перчатки. Поэтому в данной ситуации шанс «подхватить» коронавирус выше, нежели при заказе еды, приготовленной в заведениях общественного питания, пишет Ura.ru.