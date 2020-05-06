В Москве чат-бот поможет проверить привязку автомобиля к цифровому пропуску





Проверка отнимает у пользователя всего пару секунд. Если москвич не успел оформить пропуск на машину, то бот перекинет его на сайт nedoma.mos.ru для регистрации. Запрос запускается через кнопку «Начать». Номер машины вводится без пробелов русскими буквами. Граждане, у которых остались вопросы, могут набрать короткий номер 3210.Власти Москвы ввели режим самоизоляции в конце марта, а 15 апреля ограничили передвижение по городу. Для поездок на личном транспорте требуется специальный пропуск. Ограничения нужны для предотвращения распространения коронавируса.