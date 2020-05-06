Представитель ВОЗ Владимир Позняк: Качественный сон полезен в период самоизоляции





Потеря работы, распространение коронавирусной инфекции и жесткие карантинные меры являются одними из многочисленных факторов, из-за которых люди теперь чаще обычного испытывают стресс. По словам Владимира Позняка, эксперта в области аддиктивного поведения, пережить этот период поможет полноценный сон. Последние исследования в Китая показали, что местные медики страдают от хронического нервного перенапряжения из-за некачественного ночного отдыха."Хороший сон очень важен, поскольку от него зависит устойчивость человека к продолжительным нагрузкам", - добавил Позняк. Врач рекомендует придерживаться рутинного распорядка дня и избегать деятельности, стимулирующей работу мозга перед засыпанием. Также следует отказаться от переедания, употребления алкоголя, а также приема снотворных средств. Отличной заменой могут стать теплое молоко с медом или травяные настои.