В Набережных Челнах благодаря капающей с потолка крови в квартире удалось обнаружить труп жителя
5 мая, примерно в 10:00, в Набережных Челнах самоизолировавшийся мужчина вызвал спасателей из-за капающей с потолка крови. Инцидент произошел в доме 32-го комплекса.
Сотрудники МЧС и МВД прибыли на место и заметили в подъезде тяжелый запах. Собственник квартиры двери не открыл, поэтому эксперты вскрыли замок и проникли в помещение при понятых. Внутри обнаружено тело 62-летнего мужчины. Труп передан криминалистам для вскрытия, необходимого для определения причины смерти.
Ранее в Красноярском крае жена убила мужа и сожгла труп в бане. Его останки полицейские нашли только через два года.
Сотрудники МЧС и МВД прибыли на место и заметили в подъезде тяжелый запах. Собственник квартиры двери не открыл, поэтому эксперты вскрыли замок и проникли в помещение при понятых. Внутри обнаружено тело 62-летнего мужчины. Труп передан криминалистам для вскрытия, необходимого для определения причины смерти.
Ранее в Красноярском крае жена убила мужа и сожгла труп в бане. Его останки полицейские нашли только через два года.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:09