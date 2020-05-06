Volvo отзывает около 10 тысяч автомобилей в России

«Все владельцы транспортных средств, подлежащих отзыву, будут проинформированы в частном порядке. Им рекомендуется доставить автомобили в ближайшие дилерские центры для ремонта. Также владельцы могут самостоятельно обратиться в представительства компании для диагностики», - говорится в сообщении пресс-центра Volvo.





Причиной отзыва стали неполадки в системе автоматического торможения в экстренных ситуациях. Проблемы были выявлены и в IntelliSafe, которая не всегда срабатывает из-за неисправностей в программном обеспечении. Представители Volvo сообщили, что некорректная работа системы может стать причиной создания аварийных ситуаций.Во всех машинах, подлежащих отзыву, будет переустановлено программное обеспечение. Работы по исправлению ошибок в ПО проводятся бесплатно для владельцев автомобилей.