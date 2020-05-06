Apple выпустила обновленную прошивку для AirPods Pro





На данный момент неизвестно, какие изменения включены в пакет обновления 2D15 для наушников AirPods Pro. Эксперты предположили, что новое программное обеспечение должно исправить проблему в работе системы активного шумоподавления. Известно, что многие пользователи жаловались на дефектную изоляцию звуков, которая была связана с заводскими багами 2C54, выпущенного в декабре 2019 года. Получить прошивку можно с помощью подключения гарнитуры к источнику питания и синхронизации с iPhone либо iPad.Специалисты говорят, что проверить текущую версию можно в меню настроек, когда AirPods Pro сопряжены с каким-либо iOS-устройством. Апдейты от Apple зачастую касаются улучшения производительности, исправления ошибок и настройки каких-либо функций. Стоит отметить, что многие юзеры до сих пор продолжают пользоваться 2B58, поскольку провальный дебюта 2C54 вынудил компанию тут же прекратить его распространение.