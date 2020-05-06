Apple выпустила обновленную прошивку для AirPods Pro
Компания Apple без предварительного анонса предоставила владельцам AirPods Pro обновленную прошивку. Это значит, что актуальные версии 2C54 и 2B588 будут заменены на 2D15.
На данный момент неизвестно, какие изменения включены в пакет обновления 2D15 для наушников AirPods Pro. Эксперты предположили, что новое программное обеспечение должно исправить проблему в работе системы активного шумоподавления. Известно, что многие пользователи жаловались на дефектную изоляцию звуков, которая была связана с заводскими багами 2C54, выпущенного в декабре 2019 года. Получить прошивку можно с помощью подключения гарнитуры к источнику питания и синхронизации с iPhone либо iPad.
Специалисты говорят, что проверить текущую версию можно в меню настроек, когда AirPods Pro сопряжены с каким-либо iOS-устройством. Апдейты от Apple зачастую касаются улучшения производительности, исправления ошибок и настройки каких-либо функций. Стоит отметить, что многие юзеры до сих пор продолжают пользоваться 2B58, поскольку провальный дебюта 2C54 вынудил компанию тут же прекратить его распространение.
На данный момент неизвестно, какие изменения включены в пакет обновления 2D15 для наушников AirPods Pro. Эксперты предположили, что новое программное обеспечение должно исправить проблему в работе системы активного шумоподавления. Известно, что многие пользователи жаловались на дефектную изоляцию звуков, которая была связана с заводскими багами 2C54, выпущенного в декабре 2019 года. Получить прошивку можно с помощью подключения гарнитуры к источнику питания и синхронизации с iPhone либо iPad.
Специалисты говорят, что проверить текущую версию можно в меню настроек, когда AirPods Pro сопряжены с каким-либо iOS-устройством. Апдейты от Apple зачастую касаются улучшения производительности, исправления ошибок и настройки каких-либо функций. Стоит отметить, что многие юзеры до сих пор продолжают пользоваться 2B58, поскольку провальный дебюта 2C54 вынудил компанию тут же прекратить его распространение.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:39