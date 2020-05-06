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Apple выпустила обновленную прошивку для AirPods Pro

Компания Apple без предварительного анонса предоставила владельцам AirPods Pro обновленную прошивку. Это значит, что актуальные версии 2C54 и 2B588 будут заменены на 2D15.
Apple выпустила обновленную прошивку для AirPods Pro

На данный момент неизвестно, какие изменения включены в пакет обновления 2D15 для наушников AirPods Pro. Эксперты предположили, что новое программное обеспечение должно исправить проблему в работе системы активного шумоподавления. Известно, что многие пользователи жаловались на дефектную изоляцию звуков, которая была связана с заводскими багами 2C54, выпущенного в декабре 2019 года. Получить прошивку можно с помощью подключения гарнитуры к источнику питания и синхронизации с iPhone либо iPad.

Специалисты говорят, что проверить текущую версию можно в меню настроек, когда AirPods Pro сопряжены с каким-либо iOS-устройством. Апдейты от Apple зачастую касаются улучшения производительности, исправления ошибок и настройки каких-либо функций. Стоит отметить, что многие юзеры до сих пор продолжают пользоваться 2B58, поскольку провальный дебюта 2C54 вынудил компанию тут же прекратить его распространение.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:39

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