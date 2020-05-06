"Расти смелым, уверенным и рассудительным мужчиной": Григорий Лепс поздравил сына Ивана с 10-летием

Григорий Лепс опубликовал фотографию своего сына, сделанную в пустыне. В комментарии известный исполнитель поздравил наследника с маленьким юбилеем. Знаменитость отметил, что мальчику исполнилось 10 лет. Также Григорий Лепс пожелал Ивану хорошего настроения, крепкого здоровья, счастья и успехов в учёбе. В конце своей публикации знаменитость написал: "Расти смелым, уверенным и рассудительным мужчиной, добрым и справедливым".Подписчики высоко оценили пост исполнителя. Они присоединились к поздравлениям и пожелали имениннику по больше позитивных эмоций в жизни, всегда и во всем слушаться своего сердца, быть здоровым и счастливым человеком. Многие поздравили певца и его супругу Анну с днем рождения сына. Также пользователи Сети отметили, что Иван очень похож на своего звездного отца Григория Лепса.