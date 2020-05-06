Вдова Коби Брайанта в свой день рождения прочитала последнее любовное письмо от мужа

В недавней публикации в соцсети вдова баскетболиста рассказала подписчикам, что незадолго до гибели муж написал ей любовное письмо. Сразу она его не прочитала, а после гибели мужа и дочери решила сделать это в свой день рождения. Текстом послания от супруга Ванесса Брайант не делилась, лишь отметив, что внутри нашла фото с изображением держащего её ангела, и сейчас понимает всю «иронию» последнего письма от ушедшего из жизни избранника.Ванесса Брайант также призналась, что переживает непростое время, но благодарна судьбе за то, что смерть мужа и дочери ей помогают пережить трое детей. Она сожалеет о невосполнимой утрате, скучает по погибшим самым близким и родным людям и очень огорчается, что семья никогда не сможет быть полной как прежде, даря друг другу свою любовь и заботу.