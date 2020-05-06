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Звезда сериала «Бедная Настя» Петр Красилов обратился в больницу с подозрением на коронавирусом

Звезда сериала «Бедная Настя» Петр Красилов, возможно, заразился новым, постоянно мутирующим коронавирусом. Актер обратился за медицинской помощью 5 мая, где ему сделали тест на наличие недуга.
Звезда сериала «Бедная Настя» Петр Красилов обратился в больницу с подозрением на коронавирусом

Врачи скорой помощи забрали Красилова в больницу для забора анализов и прохождения КТ. Предполагаемому зараженному КВИ пациенту разрешили лечиться в домашних условиях при условии соблюдения самоизоляции.

Позже Telegram-канал @tv360ru в телефонном разговоре с Красиловым выяснил правду о его состоянии здоровья. Оказалось, КТ выявило у актера пневмонию, но тест на коронавирус еще не готов.

Ранее Татьяна Васильева подтвердила, что больна COVID-19. Актриса соблюдала личную гигиену и старалась не выходить из дома, поэтому не понимает, где могла заразиться.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:56

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