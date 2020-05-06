Hyundai обновил внедорожник Hyundai Palisade
Компания Hyundai представила обновленную версию внедорожника Palisade. Автомобиль будет поставляются в двух версиях с разными силовыми агрегатами.
Базовая модификация Hyundai Palisade получила мотор на 3,8 литра, работающий на бензине. Также в линейке имеется и модель с дизельным силовым агрегатом на 2,2 литра. Стоимость транспортного средства в России будет стартовать от 2,1 миллиона рублей. В Южной Корее модель поставляется с системами In-Car Payment или CarPay, позволяющими оплачивать топливо или парковочное место посредством навигационной системы по выбранному маршруту.
В России Hyundai Palisade в обновленной версии должен появиться во второй половине текущего года. Особенности вариации внедорожника для РФ пока не были обнародованы. Предыдущее поколение Palisade продается по стоимости от 1,8 миллиона рублей.
По данным пресс-центра Hyundai, с начала декабря 2018 года было реализовано более 68 тысяч внедорожников Palisade. За соответствующий период модель был выпущена в пяти вариациях с разными силовыми агрегатами.
Базовая модификация Hyundai Palisade получила мотор на 3,8 литра, работающий на бензине. Также в линейке имеется и модель с дизельным силовым агрегатом на 2,2 литра. Стоимость транспортного средства в России будет стартовать от 2,1 миллиона рублей. В Южной Корее модель поставляется с системами In-Car Payment или CarPay, позволяющими оплачивать топливо или парковочное место посредством навигационной системы по выбранному маршруту.
В России Hyundai Palisade в обновленной версии должен появиться во второй половине текущего года. Особенности вариации внедорожника для РФ пока не были обнародованы. Предыдущее поколение Palisade продается по стоимости от 1,8 миллиона рублей.
По данным пресс-центра Hyundai, с начала декабря 2018 года было реализовано более 68 тысяч внедорожников Palisade. За соответствующий период модель был выпущена в пяти вариациях с разными силовыми агрегатами.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:59