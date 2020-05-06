Hyundai обновил внедорожник Hyundai Palisade





Базовая модификация Hyundai Palisade получила мотор на 3,8 литра, работающий на бензине. Также в линейке имеется и модель с дизельным силовым агрегатом на 2,2 литра. Стоимость транспортного средства в России будет стартовать от 2,1 миллиона рублей. В Южной Корее модель поставляется с системами In-Car Payment или CarPay, позволяющими оплачивать топливо или парковочное место посредством навигационной системы по выбранному маршруту.В России Hyundai Palisade в обновленной версии должен появиться во второй половине текущего года. Особенности вариации внедорожника для РФ пока не были обнародованы. Предыдущее поколение Palisade продается по стоимости от 1,8 миллиона рублей.По данным пресс-центра Hyundai, с начала декабря 2018 года было реализовано более 68 тысяч внедорожников Palisade. За соответствующий период модель был выпущена в пяти вариациях с разными силовыми агрегатами.