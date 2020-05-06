Илон Маск получил премию благодаря финансовому успеху Tesla





Широко известно, что по условиям договора, Илон Маск не получает заработной платы от Tesla. Единственными дивидендами являются 20,3 млн опционов на акции, которые разделены на 12 траншей. Условия их получения зависят от темпов роста средней капитализации фирмы. Учитывая объемы прибыли, Илон Маск заслужил вознаграждения на сумму в 50 млрд долларов. В то же время на закрытии торгов 5 мая котировки Tesla находились на уровне 768,21 долларов. Таким образом стоимость опционов Маска превысила 706 млн долларов.Днями ранее автопроизводитель достиг и других успехов, которые требуются для выплат Маску. Общий доход корпорации достиг 20 млрд долларов, а прибыль до корректировок - 1,5 млрд долларов. Известно, что компенсационный пакет американского бизнесмена называют одним из самых жестких на рынке: лишь при условии выполнения KPI предприниматель может получить еще 12% акций компании, а к 2028 показатель вырастет до 28% от всей доли.