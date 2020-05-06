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Медики рассказали об опасности злоупотребления парацетамолом

Медики рассказали, что злоупотребление парацетамолом может навредить здоровью. Люди начали скупать препарат вместе с масками и антисептиками из-за пандемии коронавируса.
Медики рассказали об опасности злоупотребления парацетамолом

Бесконтрольный прием парацетамола может вызвать аллергию, тромбоз, интоксикацию, стать причиной повреждения внутренних органов. Несмотря на побочные эффекты, в России продажи препарата во второй половине марта выросли в четыре раза. С начала года фармкомпании реализовали 10 млн упаковок.

Терапевт Людмила Лапа назвала парацетамол эффективным лекарством для облегчения боли и снижения температуры при КВИ. Если градусник показывает ниже 38,8 градусов, нужно дать организму самостоятельно побороть инфекцию и выработать противовоспалительные белки.

Парацетамол не является безвредным средством, поэтому лучше не принимать его при головной боли. Если превысить допустимую дозировку, высок риск нарушения микроциркуляции и появления тромбов. Лекарство негативно воздействует на печень и почки, передают «Невские новости».

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:19

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