Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19 лет

Агата Муцениеце активно пользуется социальными сетями и старается рассказывать фанатам все, что приходит в ее жизни. При этом актрису часто просят показать архивные фотографии, особенно подписчиков интересуют кадры, сделанные до встречи актрисы с Павлом Прилучным. Сегодня она опубликовала черно-белый снимок, сделанный много лет назад. На кадре знаменитость стоит прислонившись к стене в пышном платье. В комментарии Агата Муцениеце просто написала: "Мне тут 19 лет".Пользователи Сети отреагировали моментально. Многие начали писать, что актриса практически не изменилась с того времени. Некоторые отметили, что дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Мия очень сильно похожа на свою мать и на черно-белом снимке это особенно заметно. Также фанаты восхитились стройностью знаменитости. За час публикация актрисы набрала почти 66 000 отметок "Мне нравится".