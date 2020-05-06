Ксения Шаповал рассталась с Владом Кадони из-за его настойчивости





На Ксению Шаповал обрушилось большое количество критики из-за того, что она бросила Влада Кадони. Девушка не выдержала и решила рассказать пользователям Сети, что именно произошло. Бывшая участница «Дом-2» отметила, что ведущий забрал ее с проекта, но жить вместе пара так и не начала. Также Ксения Шаповал призналась, что ее напугала настойчивость Влада Кадони, который через пару недель отношений заявил, что уже готов к семье и детям, даже не спросив мнения своей возлюбленной.Бывшая участница «Дом-2» отметила, что она не против семьи, но ей хочется романтики в отношениях. Также для девушки очень важно проводить вместе время с друзьями, но Влад Кадони не был к этому готов. Ксения Шаповал уверяет, что до сих пор хорошо относится к ведущему реалити-шоу, но они очень разные и больше никогда не будут вместе.