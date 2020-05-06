Милена Безбородова высказалась о симпатии Татьяны Строковой к Алексею Безусу
Милена Безбородова высказалась о симпатии Татьяны Строковой к Алексею Безусу. Бывшая участница «Дом-2» считает, что таким образом девушка хочет вернуться в периметр.
Недавно на шоу «Бородина против Бузовой» стало известно о симпатии Татьяны Строковой. При этом ведущая проекта Ольга Бузова отметила, что девушка говорит не о своем бывшем возлюбленном Данииле Сахнове, а об Алексее Безусе. Бывшая возлюбленная этого участника «Дом-2» Милена Безбородова уже отреагировала на такое заявление Татьяны Строковой. Девушка сообщила своим поклонником, что шокирована такими словами бывшей коллеги по реалити-шоу.
Милена Безбородова считает Татьяну Строкову меркантильной и уверена, что девушке не нравится Алексей Безус. Бывшая участница «Дом-2» предполагает, что своим заявлением девушка просто хочет вернуться на реалити-шоу, поскольку ее жизнь не сложилась за периметром. Также Милена Безбородова считает, что если Татьяна Строкова вновь придет на «Дом-2», она будет строить любовь с Даниилом Сахновым, а не с Алексеем Безусом.
Недавно на шоу «Бородина против Бузовой» стало известно о симпатии Татьяны Строковой. При этом ведущая проекта Ольга Бузова отметила, что девушка говорит не о своем бывшем возлюбленном Данииле Сахнове, а об Алексее Безусе. Бывшая возлюбленная этого участника «Дом-2» Милена Безбородова уже отреагировала на такое заявление Татьяны Строковой. Девушка сообщила своим поклонником, что шокирована такими словами бывшей коллеги по реалити-шоу.
Милена Безбородова считает Татьяну Строкову меркантильной и уверена, что девушке не нравится Алексей Безус. Бывшая участница «Дом-2» предполагает, что своим заявлением девушка просто хочет вернуться на реалити-шоу, поскольку ее жизнь не сложилась за периметром. Также Милена Безбородова считает, что если Татьяна Строкова вновь придет на «Дом-2», она будет строить любовь с Даниилом Сахновым, а не с Алексеем Безусом.