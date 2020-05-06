В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом фото

Ксения Бородина от природы обладает тёмно-карими глазами, сочетающимися с общим обликом и цветом волос. Омаров и младшая дочь ведущей Теона – голубоглазые, но недавно бизнесмен решил «поэкспериментировать», на фото «переделав» цвет радужки супруги в ярко-голубой, то есть, кардинально противоположный натуральному. Результатами Омаров поделился со своими подписчиками в соцсети, написав, что так, как на снимке, может в 18 лет выглядеть их с Бородиной дочь Теона. Кадр вызвал «жаркие» обсуждения среди пользователей Сети, по-разному оценивающими необычный цвет глаз ведущей.Некоторые комментаторы считают, что Ксении Бородиной категорически не подходят «уродующие внешность» ярко-голубые глаза. Другие называют ведущую «похожей на вампира», и лишь небольшая часть фолловеров, напротив, увидела положительные изменения, сделавшие Бородину «вообще другой, но не менее привлекательной женщиной».