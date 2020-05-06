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В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом фото

Супруг бессменной ведущей скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной и бизнесмен Курбан Омаров на странице в Instagram опубликовал фото из серии «Если бы». В кадре телеведущая запечатлена с необычными голубыми глазами, по поводу которых пользователи Сети выражают «разнополярные» мнения.
В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом фото

Ксения Бородина от природы обладает тёмно-карими глазами, сочетающимися с общим обликом и цветом волос. Омаров и младшая дочь ведущей Теона – голубоглазые, но недавно бизнесмен решил «поэкспериментировать», на фото «переделав» цвет радужки супруги в ярко-голубой, то есть, кардинально противоположный натуральному. Результатами Омаров поделился со своими подписчиками в соцсети, написав, что так, как на снимке, может в 18 лет выглядеть их с Бородиной дочь Теона. Кадр вызвал «жаркие» обсуждения среди пользователей Сети, по-разному оценивающими необычный цвет глаз ведущей.

Некоторые комментаторы считают, что Ксении Бородиной категорически не подходят «уродующие внешность» ярко-голубые глаза. Другие называют ведущую «похожей на вампира», и лишь небольшая часть фолловеров, напротив, увидела положительные изменения, сделавшие Бородину «вообще другой, но не менее привлекательной женщиной».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:45

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