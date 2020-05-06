"Жду результатов мазков": Татьяна Васильева рассказала о самочувствии после подозрения на COVID-19

«Я жду результатов мазков. Пока сама не знаю, что это. Врачи подтвердили пневмонию, но думаю, что это может быть то самое. Передо мной все постоянно ходят в этих водолазных костюмах, берут анализы, печатают что-то, дают мне эти бумажки. Я понимаю, что медикам сейчас очень тяжело, но это нерационально. Всем нужно быть мобильными, а не заниматься документами», - рассказала Васильева.

«Остается только надеяться, что это пройдет в легкой форме. Тут приходится рассчитывать только на свой организм. По мнению многих, нужно сидеть дома в костюмах и забыть о прежней жизни. Возможно, так и есть, но пока ничто не может гарантировать полную безопасность», - пояснила актриса.





По словам актрисы, дома у нее уже заготовлены таблетки на все случаи жизни. Также Васильевой назначили хорошего врача, который должен будет следить за ее самочувствием. По поводу обязательного ношения масок актриса заявила, что они «не решают все проблемы».