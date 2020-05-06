Эксперт рассказал, почему США не хотят брать Россию в лунный проект





По мнению политолога Ивана Моисеева, американское космическое агентство неохотно идет на кооперацию с Роскосмосом, поскольку РФ не оправдала ожиданий в качестве «доставщика экипажей и грузов на МКС». Известно, что Москва воспользовалась положением и установила слишком высокие цены. Поэтому NASA больше рассчитывают на страны ЕС, Канаду, ОАЭ и Японию, которые станут соавторами интернациональной декларации о добыче минералов на Луне.Известно, что в 2011 году управляемый транспортный комплекс Space Shuttle был выведен из строя, что предоставило монопольные права России на запуск шаттлов. До недавнего времени американских космонавтов доставляли отечественные корабли "Союз". В скором времени США избавятся от подобной необходимости благодаря ряду новых звездолетов: Crew Dragon от SpaceX и Starliner от Boeing. Дебютные испытания Crew Dragon запланированы на 27 мая.