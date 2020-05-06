В ВОЗ дали рекомендации по правильному выходу из самоизоляции
В ВОЗ дали рекомендации по правильному выходу из режима самоизоляции, введенному многими странами для борьбы с уханьским коронавирусом. Оказалось, важно вести поэтапное ослабление ограничений.
Владимир Позняк, специализирующийся на проблемах аддиктивного поведения и употребления психоактивных веществ, рассказал, что для людей, долгое время изолированных от общества, возвращение к привычной жизни может стать стрессом. Подобные эмоции многие граждане испытывают при выходе на новое место работы или переезде.
В такой напряженный период ВОЗ советует следить за здоровьем, поскольку КВИ никуда не испарилась. Риск заражения останется даже после полного снятия карантина, поэтому не стоит сразу компенсировать то, чего не хватало в режиме самоизоляции. Важно продолжать соблюдать гигиену рук и сохранять дистанцию между людьми, передает «МК».
Ранее врач-невролог рассказал о серьезных последствиях коронавируса для организма.
Владимир Позняк, специализирующийся на проблемах аддиктивного поведения и употребления психоактивных веществ, рассказал, что для людей, долгое время изолированных от общества, возвращение к привычной жизни может стать стрессом. Подобные эмоции многие граждане испытывают при выходе на новое место работы или переезде.
В такой напряженный период ВОЗ советует следить за здоровьем, поскольку КВИ никуда не испарилась. Риск заражения останется даже после полного снятия карантина, поэтому не стоит сразу компенсировать то, чего не хватало в режиме самоизоляции. Важно продолжать соблюдать гигиену рук и сохранять дистанцию между людьми, передает «МК».
Ранее врач-невролог рассказал о серьезных последствиях коронавируса для организма.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:04