"Не получила 15 миллионов": Екатерина Варнава рассказала о финансовых потерях из-за коронавируса

«Я потеряла крупный рекламный контракт на 8 миллионов. Все корпоративы и концерты отменились. Многие артисты сейчас находятся в таком же положении. Многим из них приходится искать новые виды заработка, подписывая контракты с рекламными агентствами. Я долгое время зарабатывала репутацию, проводила по 12 часов на съемочной площадке в холодных павильонах, из-за чего имею проблемы со здоровьем. Вся эта ситуация в очередной раз подтвердила мое недоверие легким деньгам», - рассказала Варнава.





Артистка также отметила, что однажды потеряла деньги на инвестициях. Она вложила порядка 12 миллионов рублей в крупную компанию, но она так и не принесла дохода. Ксения Собчак отреагировала на данную историю и призвала зрителей не вкладываться в проекты, предлагающие доход в процентах больше, чем базовая ставка в банках.По словам Варнавы, после случая с неудачными инвестициями она не пытается получить легкий доход, работая исключительно с проверенными партнерами. Собчак согласилась с телеведущей и отметила, что у нее были подобные случаи, изменившие мнение о заработке.