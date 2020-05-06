Гарри Галкин построил из деревянных палочек большую башню, чтобы потом ее разрушить





Максим Галкин опубликовал видео, на котором запечатлён его сын Гарри. Мальчик показывает отцу, что он построил большую башню. Артист восхищается талантом сына и даже замечает, что он поставил на детский стол стул, чтобы достать до вершины своего строения. Гарри Галкин хвастается отцу, что для того, чтобы он сделал эту башню, ему пришлось перевешивать вес по середине на 3 палочки. Потом в комнату заходит Елизавета Галкина и спрашивает, что дальше будет делать ее брат.Максим Галкин сообщает, что дочь уже посмотрела на то, что сделал Гарри, и теперь строение можно сломать. Сын знаменитости подбегает к башне и выбивает несколько деревянных палочек, но она не падает. Потом мальчик еще раз дотрагивается и башня рушится. Все присутствующие в комнате начинают громко смеяться и радоваться.