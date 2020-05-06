В России начались майские скидки на автомобили Skoda
Пресс-служба компании Skoda утверждает, что для покупателей из России будут действовать выгодные условия на покупку фирменных автомобилей. Размер майских скидок может достигать 300 тысяч рублей.
По словам представителей «Skoda Auto Россия», акция на автомобили чешской марки действует на протяжении всего месяца. В частности, новейший кроссовер Karoq теперь обойдется российским клиентам со скидкой в 105,6 тысяч рублей, а обладателем вместительного "паркетного" внедорожника Kodiaq можно стать с выгодой в 235,8 тысяч рублей. Перемены коснулись и лифтбеков Octavia и Rapid, которые упали в цене на 195,5 и 153,1 тысячи рублей соответственно, в то время как флагманская модель Superb подешевела на 300 тысяч рублей.
В дилерских центрах фирмы отмечают, что на Rapid, Octavia и Karoq до сих пор распространяется спецпредложение, которое включает в себя снижение процентных ставок по классическому кредитованию от 3%, а Simply Clever - от 6,9%. Тариф страхования КАСКО на 3% касается лишь Octavia и Kodiaq. Кроме прочего, бренд намеревается продлить срок действия программ «Утилизация» и «Трейд-ин». При сдаче старого автомобиля на переработку скидка достигает размера в 115 тысяч рублей.
По словам представителей «Skoda Auto Россия», акция на автомобили чешской марки действует на протяжении всего месяца. В частности, новейший кроссовер Karoq теперь обойдется российским клиентам со скидкой в 105,6 тысяч рублей, а обладателем вместительного "паркетного" внедорожника Kodiaq можно стать с выгодой в 235,8 тысяч рублей. Перемены коснулись и лифтбеков Octavia и Rapid, которые упали в цене на 195,5 и 153,1 тысячи рублей соответственно, в то время как флагманская модель Superb подешевела на 300 тысяч рублей.
В дилерских центрах фирмы отмечают, что на Rapid, Octavia и Karoq до сих пор распространяется спецпредложение, которое включает в себя снижение процентных ставок по классическому кредитованию от 3%, а Simply Clever - от 6,9%. Тариф страхования КАСКО на 3% касается лишь Octavia и Kodiaq. Кроме прочего, бренд намеревается продлить срок действия программ «Утилизация» и «Трейд-ин». При сдаче старого автомобиля на переработку скидка достигает размера в 115 тысяч рублей.