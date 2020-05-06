В России начались майские скидки на автомобили Skoda





По словам представителей «Skoda Auto Россия», акция на автомобили чешской марки действует на протяжении всего месяца. В частности, новейший кроссовер Karoq теперь обойдется российским клиентам со скидкой в 105,6 тысяч рублей, а обладателем вместительного "паркетного" внедорожника Kodiaq можно стать с выгодой в 235,8 тысяч рублей. Перемены коснулись и лифтбеков Octavia и Rapid, которые упали в цене на 195,5 и 153,1 тысячи рублей соответственно, в то время как флагманская модель Superb подешевела на 300 тысяч рублей.В дилерских центрах фирмы отмечают, что на Rapid, Octavia и Karoq до сих пор распространяется спецпредложение, которое включает в себя снижение процентных ставок по классическому кредитованию от 3%, а Simply Clever - от 6,9%. Тариф страхования КАСКО на 3% касается лишь Octavia и Kodiaq. Кроме прочего, бренд намеревается продлить срок действия программ «Утилизация» и «Трейд-ин». При сдаче старого автомобиля на переработку скидка достигает размера в 115 тысяч рублей.