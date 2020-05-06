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Уставшая от самоизоляции Марина Зудина хочет оказаться в Нью-Йорке или Париже

Отечественная актриса театра и кино, вдова Олега Табакова Марина Зудина на странице в Instagram призналась, что устала от самоизоляции и с нетерпением ждёт окончания карантина. Артистке не хватает «энергии большого города», а потому хочется оказаться в Нью-Йорке или Париже.
Уставшая от самоизоляции Марина Зудина хочет оказаться в Нью-Йорке или Париже

Большинство россиян вынуждены соблюдать рекомендованный из-за пандемии коронавируса COVID-19 режим самоизоляции и отечественные знаменитости в этом плане не исключение. В этот период многие звёзды общаются с поклонниками в режиме онлайн, но, как считает Марина Зудина, «его ресурсы не безграничны». Актриса констатировала, что ей сейчас больше всего не хватает действия, решений, отношений и энергии большого города, а из-за отсутствия динамики иногда возникает ощущение «зависаний и замедленной съёмки». Вдова Табакова хочет снова «окунуться в жизнь» - энергичность Нью-Йорка, суету Москвы или побывать на пахнущих кофе и весной улицах Парижа, а её мысли сводятся к размышлениям о том, когда же наконец закончится самоизоляция.

Многие фолловеры в комментариях высказывают солидарность с мнением Марины Зудиной. Им так же, как и артистке, хочется снова ощутить энергию огромного мегаполиса, побывать на Сицилии или в Неаполе, но при этом все понимают, что на данный момент остаётся лишь делиться друг с другом мечтами и ждать завершения пандемии и отмены карантинных мер.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:34

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