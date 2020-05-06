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В Хорватии обнаружили древнеримскую лодку

В Хорватии археологи обнаружили древнеримскую лодку. По словам специалистов, плавательное средство имело длину в 5 метров и предназначалось для выхода на воду для рыбалки.

Находка была сделана рядом с городом Пореч, который окружают многочисленные болота. Лодка находилась на территории древнеримского пирса, построенного примерно 2 тысячи лет назад. Из-за особенностей грунта артефакт отлично сохранился. По словам ученых, в движение лодку приводил парус, расположенный по центру конструкции.

Рядом с плавательным средством находились останки киля и другие элементы конструкции, но из-за влажной среды они почти полностью сгнили. Специалисты отмечают, что лодка могла принадлежать рыбакам, проживавшим в прибрежной зоне. В I веке нашей эры территория современного Пореча была густо заселена. Она защищалась островом Святого Николая, который считался центром морской торговли. Населенный пункт получил статус города при правлении Октавиана Августа.

Специалисты сообщили, что сейчас лодка находится на лабораторных исследованиях, которые позволят установить ее точный возраст. Позднее артефакт будет передан городскому музею.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:49

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