Дарья Мельникова получила контузию на съемках фильма «Крепкая броня»

«В годы ВОВ Мария отправилась на фронт ради мести за убитого мужа. Страшно представить, на что в те времена были готовы женщины», - призналась Мельникова.

Дарья Мельникова, ставшая широко известной по роли Жени в «Папиных дочках», получила контузию на съемках фильма «Крепкая броня». В военной картине актриса сыграла танкистку Наталью Бондареву, образ которой списан с Марии Октябрьской.Актриса взялась за съемки из-за захватывающего сценария. Все задействованные в картине знаменитости самостоятельно выполняли трюки, но водить танк так и не научились. Мельникова и Константин Белошапка случайно оказались рядом с эпицентром взрыва и получили легкие контузии, из-за которых испытывали проблемы со слухом.Звезда рассказала, что спуститься и вылезти из танка стало для нее серьезным испытанием. Ситуацию усугубляло то, что приходилось долгое время просиживать в пыли и духоте в кирзовых сапогах и неудобном комбинезоне, передает 7days.ru.