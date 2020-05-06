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Светлана Немоляева «остудила» страсть сына к Амалии Мордвиновой

Светлана Немоляева «остудила» страсть сына к Амалии Мордвиновой. Это произошло после беседы актрисы с марком Захаровым.
Светлана Немоляева «остудила» страсть сына к Амалии Мордвиновой

83-летняя актриса назвала наследника в честь мужа Александра Лазарева, с которым прожила в браке больше 50 лет. Лазарев-младший познакомился с яркой актрисой во время работы в «Ленкоме». Его брак с Алиной в тот момент переживал кризис. Сама Мордвинова являлась женой звукорежиссера Игоря Зорина.

Немоляева взяла ситуацию в свои руки. Актриса поговорила с худруком театра Марком Захаровым и попросила его сделать все, чтобы ее внучка Полина росла в полной семье. Вскоре после этой беседы Мордвинова по неизвестным причинам покинула труппу и подала на развод. Звезда ждала решительных действий от Лазарева-младшего, но он выбрал жену, которая в 2000 году родила ему сына Сергея.

Два года назад супруги обвенчались в одном из грузинских храмов. Немоляева, являясь от природы дипломатом, часто устраивает для сына с невесткой посиделки, которые их сближают, передает «КП».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:35

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