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Станислав Садальский️ восхитился песней "День Победы" в исполнении Надежды Бабкиной

Станислав Садальский на странице в Instagram восхитился песней "День Победы" в исполнении Надежды Бабкиной. Подписчики также высоко оценили старания исполнительницы.
Станислав Садальский️ восхитился песней "День Победы" в исполнении Надежды Бабкиной

Накануне Надежда Бабкина опубликовала пост, в котором пригласила всех желающих 9 мая стать участниками самого большого в мире интернационального хора и в 75-летний юбилей Победы вместе спеть самую народную песню под названием "День Победы". Сегодня Станислав Садальский опубликовал фрагмент видео, на котором исполнительница довольно эмоционально исполняет данную музыкальную композицию. В комментарии артист театра и кино просто написал: "День Победы".

Подписчики Станислава Садальского пришли в восторг от его публикации. Многие отметили, что Надежда Бабкина быстро восстановилась после болезни, и обрадовались, что голос исполнительницы остался прежним. Также фанаты поблагодарили певицу за идею создания самого большого в мире интернационального хора. За 30 минут публикацию знаменитого артиста просмотрели более 9 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:51

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