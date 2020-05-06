В Новосибирске смонтируют самую мощную в РФ магнито-импульсную установку

«Особенностью магнито-импульсной установки станет ее модульность. В будущем это даст возможность переквалифицироваться на изготовление деталей SSJ-100. Сейчас они производятся на предприятии в Новосибирске, но с применением немного иной технологии. Использование установки повысит скорость выпуска продукции в несколько раз», - рассказали представители НГТУ НЭТИ.





Для установки будет переоборудован Новосибирский завод Чкалова НГТУ НЭТИ. В вузе пояснили, что мощности введут в эксплуатацию до конца текущего года. Они будут предназначаться дл производства деталей фюзеляжа и подвесных баков самолетов.Разработкой установки занимались специалисты Университета имени Королева из Самары. Объем ее запасаемой энергии составляет 80 килоджоулей. После запуска установка станет самой мощной в стране.