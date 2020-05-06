«Это эпохальный момент в моей жизни»: Рита Дакота сорвала голос на записи последней песни для нового альбома

Несмотря на соблюдение из-за коронавируса рекомендованного режима самоизоляции, Рита Дакота активно продолжала работу над записью треков для нового альбома. Совсем недавно в обнародованном в соцсети ролике певица, вытирая слёзы, сорванным голосом рассказала подписчикам, что последняя песня наконец-то записана и теперь работу отправят в Англию для «мастеринга». Дакота пообещала поклонникам, что совсем скоро они смогут оценить результат и услышать лучшие из написанных и исполненных ею песен.В комментариях большинство фолловеров отмечает, что за искренними эмоциями певицы приятно наблюдать, поэтому они с радостью разделили с ней «эпохальный момент» и радуются окончанию самого сложного этапа. Другие поклонники с нетерпением ждут альбом с вдохновляющими и позитивными хитами Дакоты.